Te weinig beschut werk op Walcheren leidt tot wachtlijsten

Uitleg geven aan inwoners werkt in Veere

11:55 DOMBURG - Uitleggen werkt. Die conclusie trekken de leden van de Veerse Commissie Bezwaarschriften. Zij zagen namelijk dat vorig jaar in veertien gevallen partijen hun bezwaarschriften tegen een beslissing van de gemeente introkken of dat de zaak onderling werd opgelost. Dat gebeurde nadat zij uitleg kregen over het waarom van een besluit. Volgens de commissie moet daarmee vooral worden doorgegaan.