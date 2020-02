TCR is in rollercoaster langs de afgrond beland; Hoe kon het zover komen?

Musical­groep Papillon zet stap vooruit met Bløf-musical; ‘als je die tekst in liedvorm hoort, klopt het ineens’

20:59 VLISSINGEN - Liefs uit Londen, de eerste musical volledig gebaseerd op nummers van Bløf, staat in de steigers. Over een kleine zeven weken is de première in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Zondag repeteerde Musicalgroep Papillon daar.