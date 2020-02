TCR in rollercoaster langs de afgrond

Trouwen op zondag 02-02-2020, op de 33ste dag van het jaar met nog 333 dagen te gaan

18:01 MIDDELBURG - Een bruiloft op een koninklijke datum, en eigenlijk nog mooier dan Willem-Alexander en Máxima in 2002 hadden. Want het is zondag én de datum is een palindroom: je kunt hem omkeren. Ay Ling Thung en Benjamin van der Spek zijn bovendien het eerste paar dat in Middelburg op zondag elkaar het ja-woord gaf.