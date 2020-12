Tbs van Westkappelse pedofiel opnieuw met twee jaar verlengd

WESTKAPELLE - Ook al doet de 68-jarige J. W. nog zo zijn best, ook al gaat het nog zo goed met hem in de tbs-kliniek waarin hij verblijft: de rechtbank in Middelburg vindt het nog te vroeg om hem te leiden richting (voorwaardelijke) beëindiging van die tbs. Die wordt met twee jaar verlengd, in plaats van de door W. ‘gesmeekte’ één jaar.

W. werd in 2012 landelijk nieuws toen bekend werd dat hij in veertig jaar tijd vele tientallen tienerjongens uit de omgeving had misbruikt. Als tegenprestatie kregen ze geld of spullen. Veel mensen in het dorp wisten ervan, maar lange tijd greep niemand in. Pas in 2012 werd W. veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Sindsdien werd die tbs elke twee jaar verlengd. Daarover moest nu opnieuw besloten worden. Tijdens de behandeling van de zaak, twee weken geleden, smeekte W. de rechtbank om perspectief: hij vroeg om beëindiging van de behandeling, of in elk geval snelle afbouw. Volgens W. heeft hij geen behoefte meer om terug te vallen in zijn oude gedrag, en ziet hij in dat hij veel mensen beschadigd heeft.

Kans op herhaling is te groot

Deskundigen en ook de officier van justitie gaven toen al aan dat ze dat onverantwoord vinden. Volgens hen heeft W. nog steeds een voorkeur voor jonge jongens en is er teveel kans op herhaling. Als zijn behandeling positief verloopt is de kans op voorwaardelijke beëindiging wel degelijk aanwezig, maar om daar naar toe te werken is één jaar is te weinig, is de conclusie.

W. verblijft momenteel in een tbs-kliniek in Utrecht. Wanneer zijn tbs afloopt, is het de bedoeling dat hij in een woning op het terrein gaat wonen.