Tarzan and the Beachwaiters: surfpunk van drie Walcherse strandwachten maakt vanavond livestream-debuut

VLISSINGEN - Drie strandwachten uit Veere, Middelburg en Vrouwenpolder brengen vanavond, vrijdag hun debuut EP en CD uit. De presentatie van Tarzan and the Beachwaiters in De Piek in Vlissingen werd gedwarsboomd door corona. Maar om 20.00 uur is de release van hun surfpunk te volgen via de livestream op Facebook .

Niels Poppe (Veere), Dimitri van Hoof (Middelburg) en Sebastiaan Akkerdaas (Vrouwenpolder) speelden al samen in de hardcore punkband Bad Ragaz, maar met Tarzan and the Beachwaiters willen ze de muziekzaken serieuzer oppakken. Drie optredens in de komende dagen zijn dan in het water gevallen, het trio duimt hard dat hun verschijning op festival Hrieps zaterdag 9 mei door kan gaan. En anders op de uitwijkdatum 5 september.

Strandwachten

Alle drie werken ze in de zomer op het strand van Vrouwenpolder voor de Stichting Strandexploitatie Veere. Drummer Dimitri al 21 jaar, frontman en gitarist Sebastiaan 5 jaar en gitarist Niels 3 jaar. ,,We wilden wat meer rockmuziek gaan maken. Afgelopen zomer speelden we voor het eerst op een huisfeest en de mensen reageerden zo enthousiast, dat we verder wilden gaan", vertelt Niels.

Geen goede golven

Ze maakten er stevig werk van. Eind 2019 kwamen de nummers Backstabbing Bitch en Bang your head on this uit op online-kanalen als Spotify. Afgelopen winter werkten ze hard aan hun EP en CD en die liggen er nu, met zes eigen nummers, geïnspireerd op hun zomerse strandleven. Al zijn de golfsurfliefhebbers niet heel complimenteus over de Zeeuwse golven in het nummer Dutch Waves. ,,Nee", lacht Niels, ,,Daarom gaan we liever naar Portugal. Alleen bij Domburg heb je soms goede golven.”