Tankstation overvallen in Middelburg, politie zoekt tiener

Meeslepen­de totaalerva­ring: Pipilotti Rist in Vleeshal

9:00 Onder de titel Near Focus presenteert de Vleeshal deze zomer werk uit de eigen collectie en dat van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen waar die is ondergebracht. Na sterke presentaties van Jimmy Durham en Lili Dujourie is nu als laatste de Zwitserse Pipilotti Rist (1962) aan de beurt.