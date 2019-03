Tankstation-manager over Vlissinger die betaalde met vals geld: ‘Het was al de tweede keer’

Zeeuwse podothera­peu­ten zetten voet aan de grond tijdens Special Olympics in Abu Dhabi

9 maart VLISSINGEN - Als podotherapeut aan de slag in een land waar het een belediging is om je voet- of schoenzool te tonen. “Dat wordt voor ons een beetje lastig”, zegt Clemence de Boer (22) lachend. De Walcherse voetspecialist is vandaag samen met zijn moeder én collega Lydia (55) naar Abu Dhabi gereisd. De twee zullen daar als vrijwilligers van het medisch team assisteren bij de Special Olympics World Games.