Tanker stilgelegd in Vlissingen-Oost: niemand sprak Nederlands of Engels

Nederlands of Engels is de verplichte voertaal op de Westerschelde om, vanwege de veiligheid, goed met opvarenden te kunnen communiceren. Het schip mocht pas weer weg, als een bemanningslid aan boord zou komen die één van beide talen machtig is. Die was onderweg, meldde gebiedsagent Martin op Twitter zondagochtend. Dat niet één van de opvarenden Nederlands of Engels machtig was, is ontdekt tijdens een surveillance door het politievaartuig P86.