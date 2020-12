Tank naar bioscoop CineCity vanwege première film De Slag om de Schelde

Kansel­kleed uit stilteka­pel Oost-Sou­burg nog altijd spoorloos

5 december Nog altijd is het kanselkleed, gestolen uit de stiltekapel van de Protestantse Gemeente in Oost-Souburg spoorloos. Het wandkleed werd eind november gestolen. ,,We hopen nog altijd op een tip of dat de dader tot inkeer komt en het kleed in een zakje aan de deur hangt”, zegt kerkrentmeester Johan Welleman.