Tandenknarsen, moeilijke prothese? Vanaf dit voorjaar mogelijk weer een CBT in Vlissingen

Het centrum, dat op 31 december in Goes de deuren moest sluiten vanwege problemen met opvolging, komt waarschijnlijk naar Vlissingen, zegt tandarts Reg Reddingius, die zelf 22 jaar werkzaam was bij het CBT.

Het CBT, dat verbonden was aan het ADRZ, huisde jarenlang in het ziekenhuis in Vlissingen. Met een doorverwijzing van een arts of tandarts kon je er terecht voor verschillende behandelingen. Zo is Reddingius zelf gespecialiseerd in angstbehandelingen en voerde hij bij bijvoorbeeld mensen met een beperking of kleine kinderen ook behandelingen onder narcose uit.