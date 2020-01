Taartjes versieren in de lunchroom-zonder-naam in Vlissingen: het kan vanaf woensdag

VLISSINGEN - In de lunchroom-zonder-naam in de Scheldestraat in Vlissingen kunnen kinderen vanaf woensdag zelf taartjes versieren.

Stichting Sta-op-Zorg heeft de vergunning binnen om bij het leerwerkbedrijf voor re-integratie van mensen met psychische klachten of verslavingsproblemen. Vanaf woensdag 22 januari wordt er geserveerd.

Vooralsnog gaan er twee deelnemers van Sta-Op-Zorg, onderdeel van GGZ De Hoop, in de lunchroom werken. Op de menukaart staan broodjes, tosti's en taarten, die ook op bestelling bezorgd en afgehaald kunnen worden. Bijzondere bestelling op de menukaart: cake versieren. Kinderen kunnen er hun taartje zelf versieren, of iets anders doen in de knutselhoek.

Lunchroom en tweedehandskleding

Woensdag 5 februari is de officiële opening van de lunchroom en de heropening van delicatessenzaak Floor! in de hal van het ziekenhuis ADRZ, die Sta-op-Zorg ook over nam. Dan wordt ook de naam bekend gemaakt waarmee zowel de winkel als de lunchroom annex tweedehandskledingwinkel annex cateringbedrijf aan de Scheldestraat verder gaan.