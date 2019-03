Taart van Abel voor juffen van hoogbegaafde Zedd

Tien maanden cel voor asielzoe­ker na aanrandin­gen

16:25 ZWOLLE - Een 20-jarige asielzoeker moet de cel in voor ontucht met twee meisjes van 9 en 10 jaar in een speeltuintje in Deventer. Na zijn straf is het de bedoeling dat hij Nederland wordt uitgezet. Hij viel ook twee vrouwen in Middelburg lastig op het terrein van het azc daar.