'Taakstraf voor Vlissinger die vriendin gijzelde'

Omwonende: 'Trauma door drama met bouwput Middel­burgs theater'

12:34 MIDDELBURG - Aan de Zuidsingel in Middelburg moest een groot nieuw theater verrijzen. Maar in 2005 stortte de put voor de parkeerkelder in. Woningen eromheen raakten beschadigd of zelfs onbewoonbaar. Lisette Clarijs vertegenwoordigde omwonenden via de Vereniging Van A tot Z. Op de dag dat de nieuwe schouwburg opent, blikt ze terug.