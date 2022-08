Taakstraf geëist voor ‘gedoe’ om Louis Vuitton-tas

Het slachtoffer bood via Facebook de tas te kop aan en Z. zou de tas voor 140 euro overnemen. Ze spraken af in Vlissingen en toen bleek dat Z. slechts 100 euro op zak had. ,,Ik had al wat geld uitgegeven, dus vandaar dat ik niet genoeg had”, verklaarde hij. De belofte om een dag later alsnog het restant te betalen vond geen gehoor. Het slachtoffer vreesde dat Z. de benen zou nemen en pakte de contactsleutel van diens scooter af. Er ontstond een klein handgemeen en de twee gingen uit elkaar. ,,Mijn cliënt wilde alleen maar zijn sleutel terug hebben en daar is wat heen en weer geduwd en getrokken”, zei Z.’s advocaat. Volgens hem kon Z. hooguit alleen maar veroordeeld worden voor mishandeling omdat het gedoe rond de financiën onder het civiele recht zou vallen.