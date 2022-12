Taakstraf geëist tegen Arnemuidenaar voor ontucht in de douche

Sam wil het piraten­schip in en Lise wil klauteren, straks kan dat in nieuwe Westkapel­se speeltuin

Lise en Sam hopen dat ze zo snel als mogelijk in de nieuwe Westkapelse speeltuin kunnen spelen. De beide zesjarige leerlingen van basisschool De Lichtboei waren vrijdag samen met hun klasgenoten present bij de onthulling van het bord waarop te zien is hoe de nieuwe speeltuin er straks uit gaat zien. Want de oude speeltuin is heel dringend toe aan een heel grondige opknapbeurt.

