‘t Bolwerk voor mensen met (beginnende) dementie: ‘Hier is mijn moeder geen patiënt’

Max één uur vergaderen, liefst online - dan willen jongeren wel meedoen aan politiek

22 september MIDDELBURG - Al zes jaar broedt de Middelburgse politiek op hetzelfde ei: hoe krijgen we jongeren zover dat ze meedenken, meepraten en meedoen aan plannen voor de stad en voor de toekomst - aan politiek dus? Niet met vergaderingen, wel via scholen, wijken en digitale media kan het lukken, is het nieuwste inzicht. Alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar kunnen een uitnodiging verwachten.