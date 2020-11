Een kapsalon, een supermarkt en binnenkort een restaurant. Op een A-locatie: de Gravenstraat, een zijstraat van de Markt in Middelburg. Ondernemerszin is de broers Alhaik met de paplepel ingegoten. Vader had een internationaal transportbedrijf in Damascus. Firas (45) en Tarik (42) werkten voor en met hun vader. Mohamad (32) ging een andere weg als kapper en had in de Syrische hoofdstad twee eigen zaken.