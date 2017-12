Swingen met de cellosuites van Bach

Ella van Poucke groeide op in een muzikaal gezin: vader is trompettist, moeder altvioliste. ,,Ik ben de tweede van vier kinderen, we groeiden op met muziek. Ik luisterde veel naar opnamen, studeerde uren per dag en speelde kamermuziek met vrienden. Bij ons thuis was muziek maken vanzelfsprekend."



Van Poucke geeft volmondig toe dat kiezen voor muziek niet de gemakkelijkste keuze is. Ze moet veel reizen en heeft als freelancer/solist geen echte zekerheid, zoals bij een orkestbaan. ,,Het is een kunstvorm die nooit af of klaar is. Dat is soms moeilijk, maar daarom is dit vak zo ontzettend mooi. Ik zou dit beroep voor geen goud willen inwisselen voor iets anders. Door de muziek heb ik fantastische mogelijkheden gekregen."

Volledig scherm Ella van Poucke: ,,Ik was me er altijd van bewust dat de echte drive en passie uit mezelf moeten komen." © PMP

Bezeten

Van Poucke wist al vrij vroeg dat ze celliste wilde worden. ,,Toen ik tien was, hoorde ik een vriend van de familie cello spelen. Hij studeerde veel en ik wist dus dat discipline belangrijk was. Ik ging naar de vooropleiding van het conservatorium, waar ik zag dat er meer mensen bezeten waren van muziek. Ik had al van jongs af aan een extreem doorzettingsvermogen en nam mijn studie serieus. Het was een ontdekking toen ik voelde hoe je een sterke boodschap kunt uitdrukken en overbrengen met muziek. Ik kan me een leven zonder muziek niet voorstellen, ik heb veel te danken aan mijn ouders, maar ik was me er ook altijd van bewust dat de echte drive en passie uit mezelf moeten komen."

De cellosuites van Bach zijn populair bij publiek en cellisten. Van Poucke speelde de eerste suite al snel. Ze hoorde thuis alle grote werken van Bach en noemt de Goldbergvariaties, gespeeld door Andras Schiff, een van haar favoriete opnames. Bach is voor haar de grondlegger van alle muziek die na hem geschreven is. ,,Hij is een soort grootvader van de muziek. Je kunt zijn muziek op vele manieren benaderen. Een interpretatie moet vrij en natuurlijk klinken. Het mooiste en moeilijkste is het creëren van meerstemmigheid terwijl je als cellist hooguit twee stemmen tegelijk kunt spelen. Bach was geniaal in het schrijven van polyfonie. De suites beginnen allen met een prelude en daarna volgt een reeks dansen. De suites van Bach hebben iets meditatiefs, je raakt bijna in een soort swingende trance als je speelt."

Grachtenfestival

Van Poucke won verschillende concoursen en prijzen. Zij studeerde vorig jaar af aan de Duitse Kronberg Academy en werkt nu verder bij Gary Hoffman in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. ,,Dat is de overgang naar een zelfstandige carrière. Ik heb deze zomer twee mooie prijzen gewonnen: de Premio Chigiana en de GrachtenfestivalPrijs. In Amsterdam ga ik volgend jaar tijdens dat festival een mooi programma presenteren, ik kijk uit naar een veelzijdig en dynamisch programma. Ik houd van afwisseling dus pin me niet vast aan een componist of stijlperiode. Ik houd van uitdagende projecten zoals de tournee met mijn broer Nicolas (pianist), waarmee ik in 2019 alle werken van Beethoven voor cello en piano ga spelen in het Concertgebouw. En de cellosuites van Bach vertolken, dat is ook speciaal. Dat vergt een speciaal soort concentratie. Het kerkje in Ritthem is de perfecte setting voor deze suites."