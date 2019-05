Sven van Rijswijk gaat ook leiding geven aan Park Lingezegen

Van Rijswijk denkt dat de beide organisaties kunnen profiteren van die dubbelfunctie. ,,In Park Lingezegen ligt bijvoorbeeld een natuurspeeltuin. Misschien kunnen we zoiets ook hier aanleggen. En daar is geen natuurmuseum. Misschien kan ik daar de aanzet voor geven.”

Van Rijswijk werd bekend als directeur van Zeeland Attracties. Dat begon in 1999 met de overname van Miniatuur Walcheren in Middelburg, dat na de verhuizing naar ZEP werd omgedoopt in Mini Mundi. Het bedrijf bouwde ook het oude zwembad in Vlissingen om tot speelcircus Bambini. Van Rijswijk trad in 2014 aan bij Terra Maris en probeert dat nadrukkelijker op de kaart te zetten. Onder andere met ludieke activiteiten zoals een wereldrecordpoging verstoppertje spelen.