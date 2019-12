Susan Poppe uit Veere: ‘Van Leeuwen neemt wraak om mijn ingezonden brief’

Jongeren aan het woord over energie­tran­si­tie in Zeeland

11:02 Ruim 450 jongeren hebben in totaal 120 ideeën ingestuurd op de prijsvraag: ‘Hoe versnellen we de energietransitie in Zeeland?’ De prijsvraag genaamd YESC (Young Energy Society Challenge) is een initiatief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) ter ere van het 250-jarig bestaan.