Surfen op de limiet in de Slag om Domburg

Veere is boos om bakkerswin­kel die hen wordt ontzegd

19:39 VEERE - Veere is boos. Het gemeentebestuur ontzegt hen een bakkerswinkel waar ze ook afwasmiddel, een kuipje boter en een rol toiletpapier kunnen krijgen. De stadsraad Veere is een petitie begonnen. In 24 uur zijn over de tweehonderd handtekeningen opgehaald.