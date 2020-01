Superworkshop stoomt Zeeuwse talenten klaar voor jubileumeditie Kunstbende

MIDDELBURG - De Kunstbende bestaat in 2020 dertig jaar. Zeeland hoopt goed te scoren bij de landelijke talentenjacht voor jongeren. Daarom is alles uit de kast getrokken voor een grote workshopdag op 31 januari in de ZB in Middelburg, om kandidaten klaar te stomen voor de Zeeuwse voorronde op 5 april in het Scheldetheater in Terneuzen.