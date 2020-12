Sunshine Cleaners houdt luisteraar spiegel voor met eerbetoon aan Etty, Greta, Amnon en Blaze. ‘Zou ik durven wat zij deden, of zou ik te laf zijn?’

MIDDELBURG - Na de internationaal geroemde cd Silent Voices , gewijd aan Dietrich Bonnhoefer, brengt de Middelburgse band Sunshine Cleaners nu een eerbetoon aan sterke stemmen: gewone mensen die onder ongewone omstandigheden tot bijzondere dingen in staat zijn. ,,De cd is daarmee ook een spiegel voor onszelf en de luisteraar. Wat zou ik doen? Wat zou jij doen?”

Instrumentenbouwer Amnon Weinstein en zijn zoon Avshalon uit Israël restaureerden tot in detail violen die toebehoorden aan Joodse musici voor en tijdens de Holocaust. Deze ‘violen van de hoop’ worden nu overal ter wereld als aanklacht tegen antisemitisme bespeeld tijdens speciale Violins Of Hope-concerten.

Dit is één van de verhalen die Sjef Hermans inspireerden voor het album Sad songs for us to bear, dat op 11 december verschijnt. Het titelnummer gaat over Blaze Foley, één van zijn favoriete singer-songwriters. ,,Hij nam het op voor zijn kwetsbare buurman. Blaze kreeg in de gaten dat diens zoon maandelijks op bezoek kwam om zich het pensioen van zijn vader toe te eigenen. Hij stond op tegen dit onrecht, maar moest zijn blijk van naastenliefde met de dood bekopen.”

Een aantal nummers lag al klaar voordat Sunshine Cleaners de cd Silent Voices uitbracht. ,,Voor dat project moest alles even wijken, maar door de coronapandemie konden veel concerten niet doorgaan. De tijd die vrijkwam heb ik gebruikt om nieuwe liedjes te schrijven. Dat is een vorm van afzetten. Niet alleen maar klagen dat er niks mag, maar de tijd gebruiken voor bezinning, creativiteit, nieuwe ideeën. Ook in een donkere tijd is er hoop.”

Charlotte en Etty

Dat komt ook duidelijk terug in de nieuwe liedjes. Zoals in Charlotte. In een museum in Lissabon zag Hermans voor het eerst schilderijen van de Joods-Duitse schilderes Charlotte Salomon. Zij werd - vijf maanden zwanger van haar eerste kind - op 10 oktober 1943 in Auschwitz vermoord. ,,En weet je, een maand na haar dood, werd Etty Hillesum vermoord, ook in Auschwitz. Zij zat sinds september in het kamp. Dus wie weet, misschien hebben Charlotte en Etty elkaar daar wel gezien.” Aan de in Middelburg geboren Hillesum is We have left the camp singing opgedragen.

De geschiedenis herhaalt zich, dus onderwerpen om over te schrijven zijn er altijd voor Hermans. ,,Ik wilde niet alleen over vroeger schrijven. Dus ik vroeg me af: wie zijn er nu bezig met hoop voor de toekomst? Greta natuurlijk!” Greta Thunberg, het Zweedse meisje dat een wereldwijde actie voert voor een beter milieu en over wie hij Little Girl schreef. ,,Een kind dat belachelijk is gemaakt door bijvoorbeeld president Trump. Een volwassen man! Als ik als leerkracht iets heb geleerd in veertig jaar onderwijs, is het dat je kinderen heel serieus moet nemen. En dat je je niet tegen hen moet afzetten omdat wat zij vinden niet in jouw kraam te pas komt.”

Krant, tv, radio, museum, muziek, literatuur, ware gebeurtenissen - Sjef Hermans haalt overal zijn inspiratie vandaan. ,,En dan zeggen mensen tegen me: ‘Jij schrijft altijd alleen maar over ánderen, nooit over jezelf. Maar de liedjes die ik schrijf, zijn ook altijd een weerslag van mezelf. De keuze van de thema’s, de mensen over wie ik schrijf, de woorden die ik gebruik, dat zegt toch allemaal ook genoeg over mij?”

Zou ik te laf zijn?

Sterker nog, wat Hermans betreft houdt Sunshine Cleaners met deze plaat een spiegel voor. ,,Aan onszelf, en aan de luisteraars. Wat zouden wij doen als we in dezelfde situaties zouden zijn als de mensen waarover de liedjes gaan? Zou ik in opstand komen? Of zou ik daar te laf voor zijn?”

Die boodschap weet Hermans zoals altijd prachtig in woorden te vangen. Maar voor de muziek vertrouwt hij op Geert de Heer. ,,Hij maakt het muzikaal altijd beter.” En zijn woorden zijn in goede handen bij zangeres Jacqueline Heijmans, weet hij. ,,Zij kan het zo prachtig zingen dat je het ook echt gelooft.”

Soms pakt een liedje dat Hermans geschreven heeft haar meteen, soms ‘moet het groeien’, lacht Jacqueline Heijmans. ,,Ik zing vanuit mijn gevoel en ben niet zo makkelijk te sturen. Maar op de een of andere manier zijn Sjefs teksten altijd pakkend. Er zitten altijd mooie verhalen achter en dat worden uiteindelijk ook mijn verhalen. En de mensen over wie we deze cd hebben gemaakt, zijn ook echt bijzonder hé! Het is onontkoombaar dat je gaat nadenken: wat zou ik gedaan hebben?”

De cd Sad songs for us to bear van Sunshine Cleaners wordt vrijdag 11 december om 20.00 uur gepresenteerd tijdens een livestream vanuit De Drvkkery in Middelburg. Die is gratis te volgen via de website van De Drvkkery. De cd is daarna ook te koop in De Drvkkery.