Stukafest laat je luisteren en lachen in studentenkamers Middelburg

ChristenUnie Middelburg wil actiever op zoek naar armoede

1 december MIDDELBURG - Elk jaar houdt Middelburg geld over dat bedoeld is om armoede te bestrijden. In de dure decembermaand pleit de ChristenUnie er daarom voor actiever op zoek te gaan naar mensen die het geld wel nodig hebben maar niet weten dat het er is.