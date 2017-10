Studio Roosegaarde test Waterlicht op de Markt in Middelburg

Inbreker bedreigt medewerkers Torentijd bij hoge eis

31 oktober DEN BOSCH - Ineens werd de zaak over een Walcherse inbrekersbende stilgelegd dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch. De rechter had enkele minuten ervoor een mailtje gekregen uit Torentijd. Verdachte M.Z. zou tegen een medewerker van de Middelburgse bajes hebben gezegd dat hij zichzelf of een medewerker iets gaat aandoen als hij een hogere straf of strafeis krijgt dan de straf die hij van de rechtbank kreeg.