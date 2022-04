Studentes Lotte, Jetske en Julie lopen zich de benen uit het lijf voor kankerbestrijding

Zo'n 65 wandelaars en hardlopers vertrokken zaterdagmiddag vanaf het Molenwaterpark om vijf kilometer te rennen of te kuieren. Deze eerste editie namen vooral UCR-studenten en familieleden, vrienden en kennissen van de initiatiefneemsters deel. Samen met enkele (grotere) sponsors, de opbrengst van de buitenbar en enkele andere acties werd het ‘stiekeme’ streefbedrag van drie mille ruimschoots gehaald. ,,We wilden minstens tweeduizend euro ophalen, maar hoopten op drie mille. We zijn dus heel blij met het uiteindelijke bedrag van 3137 euro”, onthulde Jetske van Veen zondag na het opmaken van de kas.

Vrolijke verlichting

Derdejaars Jetske en Julie Spillard werken al een poosje mee aan goededoelenacties. ,,Tot nu toe deden we vooral kleinschalige dingetjes als cupcakes maken en verkopen voor KWF en Pink Ribbon. Sinds dit jaar hebben we een nieuw lid, wier familie zich inzet voor een kleinschalig doel voor kankerbestrijding”, verklaren de meiden bij de start van de eerste Race to Raise.

Lotte van Meer is de eerstejaars die met het idee kwam zich in te zetten voor ColSensation een jaarlijkse fietstocht op de Mont Ventoux met als doel geld voor kankerbestrijding in te zamelen. ,,Het geld dat wordt opgehaald gaat voor de helft naar KWF en voor de andere helft naar een regio van Team Doelbewust: West-Brabant. Het beschilderen van plafonds op kankerafdelingen in ziekenhuizen brengt bijvoorbeeld letterlijk en figuurlijk verlichting.”

De ouders van Julie - Jan en Myranda Spiljard - en de moeder van Jetske - Tineke Jelier - liepen zaterdag ook mee. ,,Zo'n initiatief van je dochter moet je wel steunen. En het is ook geen straf met dit weer te wandelen.”

Een aantal studentes liet zich zaterdag van hun rennende kant zien op het zonnige parkoers door Middelburg.

Een ouder echtpaar kijkt met een mengeling van verbazing en geamuseerdheid toe als de Race tot Raise van start gaat in het Molenwaterpark.