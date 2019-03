Studentenorkest speelt in Middelburgse gevangenis

Nesko, dat bestaat uit vijftig jonge musici, speelt in twee weken tijd in acht studentensteden. Er wordt steeds een bijzondere locatie gekozen. In Middelburg wordt dat Torentijd, waar een lunchconcert wordt gegeven. Wie niet in de gevangenis zit, kan het orkest overigens ook zien, want 's avonds speelt Nesko in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Aanvang is om 20.15 uur, kaarten via nesko.nl.