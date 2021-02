Studenten zijn somber in coronatijd: ‘Mijn motivatie is ver te zoeken’

Silhouet van Arnemuiden verliest bijzondere blikvanger: schoor­steen wordt gesloopt

10 februari ARNEMUIDEN - Hij domineert al tachtig jaar het silhouet van Arnemuiden. En is één van de drie nog resterende schoorstenen in zijn soort in Nederland. Toch gaat de schoorsteen aan de Keetweg net buiten Arnemuiden binnenkort tegen de vlakte. Tot verdriet van inwoners en erfgoedorganisaties. ,,Na onze kerktoren is dit de belangrijkste toren van Arnemuiden.”