Studenten wonen door kamertekort in Vlissings hotel: ontbijt is gratis, avondeten voor 8,50 euro

De woningnood onder studenten is zo hoog dat APV Housing, de huisvester van HZ, naar onorthodoxe oplossingen heeft moeten zoeken. Hotel Elisabeth toonde zich bereid de kamers aan te passen voor tijdelijke bewoning door studenten. ,,Het was een verzoek waar we even over moesten nadenken”, zegt Jackie Bikker, general manager van het Elisabeth Hotel. ,,Onze vaste gasten hebben we moeten afbellen, maar we zijn er goed uit gekomen.”