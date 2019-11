Student onwel na incident met chemische stof op HZ

Swingende schoollei­der JP de Klerk speelt op nieuw album de pannen van het dak

4 november MIDDELBURG - Voor zijn nieuwe album Rock & Roll Principal is de Middelburgse zanger/gitarist JP de Klerk gefotografeerd op het dak van het Toorop Talent College, waar hij afdelingsleider is. Een swingende schoolleider, on top of the world.