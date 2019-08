‘Strijd tussen gemeente en adviseur kost iedere inwoner van Veere dertien euro per jaar’

Zomer 2019 Kissy van Hemert neemt ik-momentjes op de boulevard in Vlissingen

16:00 De boulevard in Vlissingen is het visitekaartje van de stad. Kinderen rapen schelpen op het strand, gezinnen maken een wandeling langs de waterkant, anderen genieten van de drukte op de kade. Of in alle rust van de schepen die vlak langs de kust voorbijvaren.