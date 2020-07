Streep door Hrieps 2020: festival verplaatst naar 8 mei 2021

Cafetaria De Friethoek in Middelburg opnieuw overvallen; Goesenaar (20) aangehou­den

10:59 MIDDELBURG - Cafetaria De Friethoek aan de Johan van Reigersbergstraat in Middelburg is woensdagavond even na 20.00 uur opnieuw doelwit geworden van een gewapende overval. In januari gebeurde dat ook al. De politie hield vlak na de overval een 20-jarige man uit Goes aangehouden aan op het Meiveldpad. Niemand raakte gewond.