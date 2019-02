Stranden bij Domburg en Westkapelle worden opgehoogd

Werken op een Schots kasteel: Josephine speelde Downton Abbey

9:00 MIDDELBURG - Hoe word je als Nederlandse vrouw huishoudster op een Schots kasteel in dienst van Britse adel? Josephine Rombouts deed het en schreef er het pas verschenen boek Cliffrock Castle over. Vandaag geeft ze een lezing in de Drvkkery in Middelburg.