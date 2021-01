Strand Zoutelande-Westkapelle nog voor de zomer opgespoten

Veerse oppositie houdt twijfels bij snelheid invoeren betaald parkeren

26 januari VEERE - Het is de vraag of het echt lukt op 1 april te beginnen met het nieuwe parkeerregime in de gemeente Veere. Wethouder Pieter Wisse (CDA, verkeer) is ervan overtuigd dat het lukt. Maar meerdere leden van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling vrezen dat op die datum nog niet alles gereed is.