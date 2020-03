Strand wordt hier en en daar klaar gemaakt voor het seizoen

Nietsver­moe­den­de Zeeuwen tuinen in QR-code fraude: 'Het begint met een smoesje om geld te wisselen’

17:02 MIDDELBURG/GOES - Wanneer een achttienjarige jongen over de parkeerplaats aan de Westwal in Goes loopt, spreken twee mannen hem aan. Ze willen geld voor de parkeerautomaat en bieden in ruil een QR-code aan, waarmee ze het geld willen overboeken. De jongen scant de code met zijn telefoon. Twee uur later ontdekt hij dat er 450 euro van zijn bankrekening is afgeschreven.