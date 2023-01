Straks 10.000 auto's per dag door Grijpskerke: ‘Er moet nu iets gebeuren’

Het wordt echter nog heel wat drukker, hoorden ze van verkeersdeskundige Jan d’Haens. Hij voorspelde dat op zomerse dagen in 2030 per dag zo’n tienduizend auto’s dwars door hun dorp zullen rijden. Nu zijn dat er ruim zevenduizend. Vergeleken met 2010 is dat al een gigantische toename. Want in dat jaar reden er gemiddeld 2764 auto’s per dag door Grijpskerke. Dat aantal van 10.000 per dag zorgde bij veel toehoorders voor bezorgde reacties. Ze vrezen dat zo’n ‘rijdende muur van auto’s’ ervoor zal zorgen dat de leefbaarheid in hun dorp een flinke knauw krijgt.