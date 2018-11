Straatmuzikant Gijs Winter vertrekt voorgoed uit Zeeland: ‘Ik hou van jullie, bedankt voor alles’

Bouw van nieuwe Konings­brug in Vlissingen is hard nodig

15 november VLISSINGEN - De bouw van de nieuwe Koningsbrug over het Vlissingse Dok begint midden volgend jaar om een jaar later in gebruik te kunnen worden genomen. Dat het hoog tijd is dat de brug er komt, bleek onlangs toen de huidige brug over de Koningsweg stuk was.