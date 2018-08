Stormwaarschuwing houdt piloten weg op eerste van twee Zeeuwse Vliegdagen

Boogschie­ters jagen op elkaar in Sint Laurens

13:18 SINT LAURENS - Wie maandag jonge boogschieters op elkaar ziet schieten in Sint Laurens, moet niet schrikken; het is maar een spelletje. Archery Attack heet het en kinderen van 9 tot 14 jaar mogen eraan meedoen. Het spel wordt later in de week ook gespeeld op andere plekken in Middelburg.