Storm in Zeeland: Op sommige plekken windkracht 9 of 10

Onderzoek naar gladde tegels Pot­ten­bak­kers­sin­gel

12 september MIDDELBURG - Het is nogal eens glibberen en glijden over de gloednieuwe tegels aan de Pottenbakkerssingel in MIddelburg. De tegels zijn bij regen erg glad. Na meerdere meldingen van valpartijen onderzoekt de gemeente Middelburg nu in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf of de tegels aan de normen voldoen.