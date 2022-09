Stoppen geen optie voor Vlissingse kringloopwinkel, college belooft uit te kijken naar andere locaties

Eerder die avond zette woordvoerder Tonie van der Jagt in een enthousiast betoog uiteen hoeveel meerwaarde de kringloopwinkel voor de stad heeft. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol omdat spullen die naar de kringloop gebracht worden niet terechtkomen op de nabijgelegen stort. De winkel heeft daarnaast een sociaal karakter als gezellige ontmoetingsplaats en is maatschappelijk betrokken omdat al wat verdiend wordt gaat naar goede doelen in de omgeving. Allemaal te prijzen, vindt ook het college. Maar detailhandel is niet toegestaan op die plek. De reden dat de snuffelmarkt van Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Zeeland (SVOCZ) er in maart ook al mee moest stoppen.

Dat de kringloopwinkel haar activiteiten in ieder geval niet aan de Edisonweg kan voortzetten, werd tijdens de raad duidelijk. Afwijken van het bestemmingsplan is daar namelijk geen optie. Want behalve dat ‘detailhandel’ op die plek niet is toegestaan, zijn er op termijn ook andere plannen met de loods van Harthoorn op de Kenniswerf. Met een motie probeerde de raad het college er daarom nog toe te bewegen de winkel mogelijk te maken op een andere plek in Vlissingen, bijvoorbeeld aan de Poortersweg of op Baskensburg.