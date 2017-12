Stoomhijskraan Schelde 38 kan op de rails in Vlissingen

Matzes en mie en gado gado met Frits Barend in Middelburg

14:16 MIDDELBURG - De lotgevallen kennen ze waarschijnlijk aan den lijve of in de eigen familie, de zeventig leden van de vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949 Zeeland, die zaterdag samenkwamen in Het Palet in Middelburg. Er werd aandachtig geluisterd naar televisiemaker Frits Barend en zijn vrouw, historica Marijke van Haeften. Zij schreven samen een boek: Matzes en mie, over de families Barend en Van Haaften. De eerste overleefde de Holocaust, de andere de Japanse bezettingskampen in Indonesië.