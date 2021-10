Stoomhijskraan heeft weer een plek in de stad, maar een slepende reddingsoperatie was het wel

Dat het allemaal niet zonder slag of stoot is gegaan, wilde Sekewael bij de onthulling van de hijskraan in de Machinefabriek nog maar eens benadrukken. Hij kocht in 2015 als 21-jarige student werktuigbouwkunde 12 ton schroot in de hoop er weer een werkende machine van te kunnen maken. Het werd een slepend reddingsproject.