Stoere scouts verliezen veiligheid niet uit het oog bij houthakken en vuur maken

Casper is één van de tieners die deze week deelnemen aan het houthakkerskamp bij de accommodatie van Scouting Zeeland aan het Veerse Meer. Zwaaien en hakken met een bijl is één ding, voor je aan het werk gaat, moet je zeker weten dat het veilig is: voor jezelf én voor anderen. ,,Goed de omgeving gescand Casper”, complimenteert instructeur Martino Gaiser de jonge houthakker van scoutinggroep Delta uit Goes dan ook. Casper hoort het al niet meer, maar hij slaat de dikke tak die voor hem ligt vakkundig in een paar slagen in stukken. Met Casper hopen 32 jonge scouts (12 tot 17 jaar) van groepen uit de hele provincie deze week hun insigne houthakken te halen.