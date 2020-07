Stoelenactie om de Oostkerk in Middelburg te redden

Afgekeken van De Verwachting

Na publiciteit over de problemen kreeg de stichting veel reacties van mensen die willen helpen, zegt directeur Leo Hannewijk. Daarom is de actie in gang gezet. ,,We hebben al 12 stoelen verkocht.” De actie is, met toestemming, afgekeken van Huiskamertheater De Verwachting in Ritthem, waar sympathisanten begin dit jaar 100 nieuwe stoelen financierden.