Stiltekapel in Souburgse kerktoren geeft Hetty ‘kracht en vertrouwen dat het goed komt’

Stikstofac­tie Brabant blijft zonder gevolgen

16:55 VLISSINGEN - De stikstofruimte die de provincie Noord-Brabant heeft gekocht door een boerderij in Kerkwerve op te kopen, leidt niet tot problemen in Zeeland. Noord-Brabant heeft maar twintig procent van de vrijgekomen ruimte nodig. Over de andere tachtig procent gaat het Zeeuws provinciebestuur in overleg met de Brabantse buurman.