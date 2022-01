Stille tocht voor doodgestoken Tim (15)

Vlissingen blijft tot 2029 onder verscherpt financieel toezicht, maar tegelijker­tijd ziet de toekomst er florissant uit

VLISSINGEN - Vlissingen is de enige gemeente in Nederland die nog onder verscherpt financieel toezicht van de provincie staat. Een twijfelachtige eer, maar onvermijdelijk zolang Vlissingen nog artikel 12-gemeente is.

12 januari