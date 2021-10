Stichting Vrienden van Middelburg ergert zich aan rommel op Abdijplein: ‘Soms is het om je te schamen’

In een brief aan het college van Gedeputeerde Staten heeft de stichting deze week aan de bel getrokken. ,,Ik had de brief nog niet klaar of ik zag dat het Abdijplein er toch wel netjes bij lag”, bekent De Klerk. ,,maar we hebben als stichting vooral de afgelopen zomermaanden op ons netvlies staan. Er waren momenten dat ik groepen rondleidde op het Abdij en dat er overal duivenpoep lag, dat het in die warme tijd van het jaar stonk en dat afvalbakken niet op tijd waren geleegd. En omdat er ook nog eens veel zwerfafval lag, vonden we het nodig om aandacht voor dit probleem te vragen.”