Stichting De Oostkerk: SGP slaat plank mis, wij worden niet voorgetrokken

Janse uitte eerder deze week haar bezorgdheid over de toekomst van Muziek Podium Zeeland (MPZ), dat evenementen organiseert in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Dat was naar aanleiding van de oprichting van Stichting De Oostkerk, die onlangs de exploitatie van dat kerkgebouw op zich nam nadat de Protestantse Gemeente er vanaf wilde. Omdat straks ook in de Oostkerk muziekconcerten gehouden worden, gaf Janse aan te vrezen voor de toekomst van MPZ. Janse wees erop dat de provincie meebetaalt aan de exploitatie van de Oostkerk en vond dat er dan ook provinciaal geld naar de Sint Jacobskerk zou moeten gaan.