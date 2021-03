‘Stevige aanhouding’ na verboden groepsvorming in park Middelburg

Genummerde parkeervak­ken Vlissings Hogepad zijn eigenlijk voor bewoners, maar zo werkt het niet

3 maart VLISSINGEN - De 35 genummerde parkeervakken aan Het Hogepad in Vlissingen zijn aangelegd voor huurders die aan de Nieuw Bonedijkelaan wonen. Maar die kunnen er niet exclusief over beschikken, omdat de parkeerplaatsen in de openbare ruimte liggen.