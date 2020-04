Steun voor kinderen met diabetes leidt tot ridderschap voor Barry Rademaker

Video Evie (23) vond eikenpro­ces­sie­rups in haar nek: ‘Je wordt gek van de bijtende jeuk’

19:21 MIDDELBURG - Een bijtende jeuk in haar nek en rode vlekken op haar schouders en been. Evie Carol trof maandagavond na een wandeling met haar hondje een eikenprocessierups aan in haar nek. Het beestje had zich vastgeklampt op de huid. Van de brandharen van de rups kreeg ze een paar uur later flinke uitslag op verschillende delen van haar lichaam. En jeuk, verschrikkelijke jeuk. ,,Dit is tien keer zo erg als een muggenbult”, vertelt de 23-jarige Middelburgse.